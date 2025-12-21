Ежегодно прививки от бешенства делают более 4,6 тысяч укушенных саратовцев

С января 2025 года в Саратовской области от укусов животных пострадали 4781 человек, и всем им был назначен курс вакцинации от бешенства.

Об этом информирует региональное Управление Роспотребнадзора.

При этом, по данным ведомства, отказались от прививок или самовольно прервали курс почти 30% обратившихся — 1418 человек. Однако этот показатель на 4% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Специалисты подчеркивают, что высокий процент отказов и прерывания лечения значительно повышает риск развития смертельно опасного заболевания среди населения.

Для сравнения, в прошлом, 2024 году, вакцинацию получили 4686 пострадавших. В предыдущие годы цифры были следующими: в 2023 году — 4530 человек, в 2021-ом — 4960, а в 2019 году курс прошли 4847 жителей региона.

Ольга Сергеева