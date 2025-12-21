Саратовцев зовут покататься на новогоднем троллейбусе в праздники

В Саратове и Энгельсе с 27 декабря запустят праздничный новогодний троллейбус.

Об этом сообщили в телеграм-канале региональных новостей.

Тематический транспорт будет работать на двух маршрутах: № 109 «Саратов — Энгельс» и № 14 «Гипермаркет “Лента” — ОАО “ЗМК”». Троллейбус будет украшен внутри и снаружи, а в салоне будет звучать праздничная музыка. Детям, которые воспользуются им, водитель и кондуктор подарят сладкие угощения и небольшие сувениры.

Расписание работы:

Маршрут № 109: с 27 по 31 декабря и с 3 по 7 января.

Маршрут № 14: 2 января.

В прошлом году, напомним, перед новогодними праздниками на улицы городов региона также выходили украшенные троллейбусы.

Ольга Сергеева