Ежегодный рождественский квартирник прошел для особенных детей в Саратове

АНО «Мы вместе детям» провела ежегодный рождественский квартирник для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе нуждающихся в паллиативной медицинской помощи.

Инклюзивная команда волонтеров и мам особенных детей организовала для детей тематические мастер-классы по рисованию, интерактивные игры, подготовили театрализованное представление с участием мультперсонажей и сказочных героев и даже научились создавать настоящие мультфильмы.

Каждый участник получил подарок от Деда Мороза, — сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Ольга Сергеева