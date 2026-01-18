Православный священник из Саратова развеял три главных мифа о крещенских купаниях

Батюшка призвал саратовцев отказаться от опасных мифов о крещенских купаниях.

Настоятель храма Сергия Радонежского в поселке Юбилейный отец Никита Горбик обратился к прихожанам, чтобы развеять популярные заблуждения о традиции окунаться в прорубь на Крещение.

Священнослужитель подчеркнул, что это народный, а не церковный обряд, и он не является обязательным для верующих. Он назвал опасным заблуждением мнение, будто ледяная вода может «смыть грехи», напомнив, что это происходит только через таинство исповеди и искреннее раскаяние.

Отец Никита также предостерег от веры в пользу купания для здоровья, сославшись на врачей, которые дежурят у прорубей именно из-за высоких рисков. Особенно он просил не вовлекать в эту практику детей.

Главной сутью праздника священник назвал не экстремальное купание, а его духовный смысл — явление Святой Троицы и освящение воды. Он призвал верующих в первую очередь посетить праздничную службу, подготовиться к исповеди и причастию. «Мы с Богом встречаемся не в ледяной воде, а в тёплом сердце», — заключил отец Никита.

Ольга Сергеева