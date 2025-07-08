ФАП в селе Садовка Балтайского района принял первых пациентов

Современный модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Садовка построен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

На днях была получена лицензия на медицинскую деятельность и ФАП распахнул свои двери для жителей села, — сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Ранее медицинская помощь 1,5 тыс местным жителям оказывалась в помещении, которое перестало отвечать современным требованиям и стандартам. Теперь садовчане смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях.

«За время реализации программы модернизации на территории Балтайского района появилось два новых объекта здравоохранения – новые ФАПы в селах Барнуковка и Сосновка. Села расположены в двадцати и тридцати пяти километрах от районной больницы соответственно. Их установка значительно улучшила доступность и повысила качество медицинской помощи на селе.

ФАПы для наших лечебных учреждений в рамках программы возводятся очень активно. Всего же в этом году будет установлено 12 новых ФАПов. Все они будут подключены к единой медицинской информационной системе, в которой работают все медицинские учреждения региона», — рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.