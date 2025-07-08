Подведены итоги акции «Подключите электронную квитанцию и получите 1000 рублей на лицевой счёт»

В «Газпром межрегионгаз Саратов» подвели итоги акции среди потребителей природного газа «Подключите электронную квитанцию и получите 1000 рублей на лицевой счёт».

Участниками стали более 700 абонентов – физических лиц. Все они выполнили три условия: переход на электронную квитанцию в период с 1 по 30 июня 2025 года, отсутствие просроченной задолженности за газ и наличие действующего договора на техническое обслуживание бытового газового оборудования.

По итогам акции с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире в официальном сообществе компании в социальной сети «ВКонтакте» было определено 25 победителей, каждый из которых получит на лицевой счёт по одной тысяче рублей.

Всем призерам будут направлены письма о выигрыше от «Газпром межрегионгаз Саратов» по электронной почте. Список лицевых счетов победителей опубликован по ссылке.