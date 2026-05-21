Федеральные журналисты связали сеть фейковых ТГ-каналов с экс-депутатом Курихиным

В эфире «Россия 24» предположили, что экс-депутат Сергей Курихин может быть заказчиком сети фейковых телеграм-каналов в Саратовской области.

В программе «Дежурная часть» были упомянуты ТГ-каналы, публикующие компрометирующую информацию о саратовских силовиках, чиновниках и бизнесменах.

По версии федеральных журналистов, за этими ресурсами может стоять бывший областной депутат и предприниматель Сергей Курихин. В частности, речь о таких ресурсах как «Театр взрослого зрителя», «Одна бабка сказала» и «Взгляд-инфо» вне формата». Здесь публикуются псевдо-расследования, цель которых — вымогать деньги у героев публикаций.

В Союзе журналистов России отметили, что подобные каналы не имеют отношения к официальной журналистике и используются для распространения заказных материалов.

Ольга Сергеева