Пятилетняя девочка сбежала из саратовского детсада домой и потерялась

В Саратове пятилетняя девочка самостоятельно покинула детский садик.

Днём 21 мая в Волжском районе Саратова заблудилась пятилетняя девочка, сообщило региональное управление МВД.

Ребёнок сбежал из детского сада во время прогулки и попытался самостоятельно дойти до дома, однако на полпути потерялся. Инспекторы ГАИ, патрулировавшие микрорайон, заметили малышку на проезжей части. Поскольку рядом не было взрослых, полицейские доставили её в отдел, где позднее её забрали родители.

Обстоятельства и причины побега несовершеннолетней из дошкольного учреждения выясняются.

Ольга Сергеева