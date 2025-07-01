Фермерские блогеры привлекают молодых саратовцев в сельское хозяйство

Министр сельского хозяйства и зампред правительства Саратовской области Роман Ковальский подчеркнул роль блогеров в популяризации фермерства.

На совещании по поддержке аграриев он отметил, что опытные фермеры, такие как производители сыра и козоводы, через свои блоги показывают привлекательность сельского хозяйства, мотивируя молодежь открывать собственные дела в этой высокотехнологичной отрасли, сообщила пресс-служба министерства.

Регион активно участвует в 48 программах господдержки. С 2019 по 2024 годы грант «Агростартап» получили 90 фермеров на сумму 267,8 млн рублей, а 120 крестьянско-фермерских хозяйств в рамках проекта «Семейные фермы» — 804,2 млн рублей.

«Нужно создавать положительный образ фермера, и здесь важную роль сыграют наши блогеры», — заявил Ковальский.