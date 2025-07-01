Жителям Саратова предложили выбрать место для нового пляжа

В ходе рабочего визита в Саратов 30 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин проинспектировал ход строительства новой части городской набережной. Согласно информации от представителей политика, завершающий этап работ запланирован на осень 2026 года.

Инициированная шесть лет назад программа благоустройства прибрежной зоны уже позволила создать два современных пляжа, провести укрепление береговой линии и модернизировать прогулочные зоны. По данным телеграм-канала «Володин Саратов», после окончания строительства общая длина благоустроенной набережной составит 8 километров — в пять раз больше, чем в советский период.

В рамках развития территории планируется строительство аквапарка, концертной площадки, отелей, кафе и многофункциональных общественных пространств. Особое внимание будет уделено созданию нового благоустроенного пляжа в Заводском районе.

«Наша цель – не останавливаться на достигнутом, а реализовать проект и приступить к созданию обустроенного пляжа для жителей в Заводском районе», — отметил Володин, пригласив саратовцев оставить свои предложения в официальном телеграм-канале.