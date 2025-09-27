Фестиваль мордовской культуры в Оркино прошел в межрегиональном формате

В селе Оркино Петровского района прошел фестиваль мордовской культуры «Шумбрат, ялгат!».

Организатором мероприятия выступил мордовский национально-культурный центр «Шумбрат» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области и администрации Петровского муниципального района.

Участниками фестиваля стали вокальные и хореографические коллективы из районов Саратовской области, а также из Республики Мордовия, Пензенской и Ульяновской областей. По традиции гостями мероприятия стали руководители различных национально-культурных организаций области.

По сложившийся традиции гостей встречали девушки в национальных костюмах с хлебом-солью и мордовскими национальными угощениями. На территории местного Центра мордовской культуры были организованы презентационные площадки муниципальных районов области, выставка декоративно-прикладного творчества, палаты ремесел.

Гостям и участникам фестиваля были представлены мастер-классы по изготовлению сувениров, спортивные и игровые площадки. Все желающие могли попробовать традиционные блюда национальной мордовской кухни. Кульминацией фестиваля стал концерт мордовских творческих коллективов. Об этом сообщили в региональном министерстве внутренней политики.

Ольга Сергеева