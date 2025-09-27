В Саратове женщина подозревается в краже посуды с дачного участка

Саратовские правоохранители расследуют кражу, совершенную на территории дачного кооператива.

По заявлению 48-летней местной жительницы, в период с 22 по 23 сентября с ее участка были похищены многочисленные предметы быта. Среди украденного значится кухонная утварь из чугуна и алюминия — кастрюли, сковородки, чайник и казан, а также коптильня для рыбы и несколько банок с консервами.

В ходе оперативных мероприятий полиции была установлена подозреваемая. Ею оказалась 37-летняя жительница поселка Дубки, ранее имевшая судимость. По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации помощника прокурора Волжского района Ильдара Хафизова, женщина была объявлена в федеральный розыск.

Ольга Сергеева