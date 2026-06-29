Исторический фестиваль «Укек» вновь проведут в саратовском историческом парке

В этом году фестиваль археологии «Укек» вновь пройдет в Саратове на территории исторического парка «Россия – моя история».

Организаторы подтвердили, что мероприятие состоится 4-6 сентября по адресу: ул. Шелковичная, 19.

Ранее фестиваль проводился на месте средневекового золотоордынского города в поселке Увек, но в последние годы его перенесли в исторический парк по соображениям безопасности и из-за изменений в финансировании. В 2024 году мероприятие прошло в урезанном виде из-за отсутствия поддержки от Фонда президентских грантов, но в 2025 и 2026 годах фестиваль снова получит финансирование от регионального министерства культуры.

Летом, в июле и августе, ожидаются археологические работы на Увекском городище, итоги которых будут представлены на фестивале. Более подробная программа будет объявлена позднее.

Ольга Сергеева