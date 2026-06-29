Студентка ПИУ РАНХиГС завоевала Гран‑при Всероссийской Студенческой весны

erid 2W5zFJtGKZK

28 июня в Красноярске завершился XXXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди вузов.

Фестиваль объединил более 3 500 студентов из 80 регионов России под слоганом «В сердце страны». В рамках конкурса было представлено более тысячи творческих номеров.

«Российская студенческая весна» — самый масштабный студенческий творческий фестиваль в стране, который проводится ежегодно с 1993 года. Участники проходят длинный путь: от вузовских гала‑концертов и региональных этапов до выступлений на национальном финале, который в этом году прошел в столице Красноярского края.

Делегацию Саратовской области в направлении «Медиа» в номинациях «Аудиоподкаст» и «SMM и продвижение в социальных сетях» представляли студентки Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Влада Киселева и Анна Штрикер. Из всего разнообразия творческих проектов Гран‑при в направлении «Медиа» завоевала работа Влады Киселевой.

«Была проделана большая работа – от возникновения первой идеи до защиты проекта (нужно было защитить презентацию и идею продвижения и реализации мини-сериала подкастов) прошло ровно 24 часа. Я горжусь своей работой и тем упорством, с которым я черпала знания и опыт наставников! Конечно, я рада и за то, что принесла хорошие баллы команде – саратовской делегации. А еще отмечу то, как здорово сформировалась коммуникация и поддержка внутри команды, – я благодарна всем ребятам и руководителям. Зачастую работу медиа и видео на Студвесне никто не видит – мы вне фокуса камер и общественного внимания. Но мы делаем крутые вещи, формируя креативное современное молодежное пространство», ‒ поделилась впечатлениями Влада.

Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС

Реклама

ИНН 7729050901