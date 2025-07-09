Фестиваль уличного кино стартует в Саратовской области с премьерами от звёзд

С 8 июля в 40 точках региона — от Саратова до райцентров — начнутся бесплатные показы короткометражек XII сезона Всероссийского фестиваля уличного кино. В конкурсной программе — работы дебютантов и знаменитостей:
- Фильм Ивана Добронравова и Инги Лепс;
- Ленты с участием Виктора Сухорукова, Дарьи Мороз, Владимира Яглыча.
Где смотреть в Саратове (16+/18+):
- Кинозал «На Рижской» (ул. Рижская, 1);
- Кинотеатр «Победа» (пл. Кирова, 1);
- Летний кинотеатр на Новой набережной;
- Технопарк «Саратов Диджитал» (ул. Кутякова, 3).
В июле эстафету примут:
Аткарск, Вольск, Хвалынск, Энгельс (рп Приволжский), Аркадак, Ртищево, Озинки и ещё 15 районов.