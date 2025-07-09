Фестиваль уличного кино стартует в Саратовской области с премьерами от звёзд

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Новости Саратова
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С 8 июля в 40 точках региона — от Саратова до райцентров — начнутся бесплатные показы короткометражек XII сезона Всероссийского фестиваля уличного кино. В конкурсной программе — работы дебютантов и знаменитостей:

  • Фильм Ивана Добронравова и Инги Лепс;
  • Ленты с участием Виктора Сухорукова, Дарьи Мороз, Владимира Яглыча.

Где смотреть в Саратове (16+/18+):

  • Кинозал «На Рижской» (ул. Рижская, 1);
  • Кинотеатр «Победа» (пл. Кирова, 1);
  • Летний кинотеатр на Новой набережной;
  • Технопарк «Саратов Диджитал» (ул. Кутякова, 3).

В июле эстафету примут:
Аткарск, Вольск, Хвалынск, Энгельс (рп Приволжский), Аркадак, Ртищево, Озинки и ещё 15 районов.