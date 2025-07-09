При мечетях Саратовской области начался сезон летних детских лагерей

На площадках отдыхают ребята в возрасте от 8 до 14 лет.

Для них предусмотрена спортивно-развлекательная программа, а также они изучают основы Ислама и получают духовно-нравственное воспитание. Организацией отдыха детей занимаются имамы и прихожане мечетей.

Об этом рассказал в своем ТГ-канале муфтий Саратовской области Расим Кузяхметов.

— 7 июля 2025 года я посетил закрытие одной из таких смен в посёлке Усть-Курдюм. Было приятно видеть большое число детей, их дружеские взаимоотношения и радостные лица. Призвал ребятишек провести лето с пользой, набраться сил перед учебным годом, помогать родителям и близким людям, а также продолжать общение друг с другом. Благодарю имамов и волонтеров за их важную работу по воспитанию молодого поколения, — отметил муфтий.