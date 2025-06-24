Фестивали в Саратове: куда пойти?

Саратовцы в соцсетях задаются вопросом: «где провести выходные?». Особо осведомлённые из них поделились своими любимыми мероприятиями.

В комментариях к посту многие пользователи соцсети посоветовали фестиваль, который проходит весной рядом с Волгой. Территорию для отдыха предоставляет популярный энгельсский ресторан «Роджер». Посетителям обещают ярмарки самодельной и натуральный продукции, качественные фудкорты, различные фестивали для детей и взрослых, а также dj-сеты.

В этом году «Форте-фест» организовал конкурс костюмов собак и мастер-класс по приготовлению пельменей.

Фото: соцсети