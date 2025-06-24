Как не пропасть в Саратове? Расскажет «ЛизаАлерт»

Поисковая команда «ЛизаАлерт» провела интересную лекцию о том, как уберечь себя и близких от беды в городе или за его пределами.

Отряд «ЛизаАлерт» занимается поиском пропавших детей на протяжении 14-ти лет. Опытные волонтёры поделились случаями из практики и важными выводами, которые они сделали за годы помощи людям. На лекции поговорили о темах доверия между родителем и ребёнком, поиска детей в первые часы, помощи родным, потерявшим близких.

Мероприятие прошло на бесплатной основе в кинотеатре «Победа».

Фото: соцсети