ФНС: в Саратовской области снизилось число миллиардеров

В Саратовской области миллиардеров стало меньше, а миллионеров — больше.

По данным налоговых деклараций за 2025 год, число жителей региона с доходом свыше 1 млрд рублей снизилось с 21 до 18. Одновременно количество граждан с годовым доходом от 1 млн рублей выросло на 24,4% и достигло 37 501 человека (для сравнения: это около 83 тыс. рублей в месяц при средней зарплате в 72 тыс.).

Бóльшая часть этой группы — 36 210 человек — зарабатывает от 1 до 10 млн рублей. Ещё 1 115 человек получают от 10 до 100 млн, а 158 — от 100 млн до 1 млрд.

При этом поступления НДФЛ от самых обеспеченных (с доходом от 100 млн) сократились: в 2025 году они перечислили 1,7 млрд рублей против 2,1 млрд годом ранее. Информацию предоставило управление ФНС по запросу издания «Четвёртая Власть».

Ольга Сергеева