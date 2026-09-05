В Саратове откроют крупнейший в России логистический центр стоимостью 6 млрд рублей

Саратовский логистический хаб «Метрикс Логистик» завершат в этом году.

В Саратове продолжается строительство крупного логистического комплекса ООО «Метрикс Логистик» площадью более 83 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект превышают 6 млрд рублей, завершение работ намечено на текущий год.

Параллельно компания прорабатывает планы расширения, включая создание современного пожарного подразделения для защиты как комплекса, так и прилегающих территорий.

Глава региона Роман Бусаргин подчеркнул, что развитие этой инфраструктуры укрепляет инвестиционную привлекательность области.

Удачное расположение хаба у объездной трассы упрощает работу торговых сетей и снижает нагрузку на городские дороги за счёт вывода крупнотоннажного транспорта за пределы Саратова.

Ольга Сергеева