4 августа фонд «Экосфера» организует поездку в приют для животных и приглашает присоединиться всех, кто хочет помочь его подопечным. Вместе с волонтёрами участие в акции примут предприниматели, журналисты, блогеры и неравнодушные жители города.

Участники помогут привести в порядок территорию приюта, окажут помощь по хозяйству, погуляют с собаками и проведут время с животными, которым особенно необходимы внимание и забота.

Подобные выезды помогают не только поддержать приют, но и привлечь внимание к ответственному отношению к животным. Организаторы также предлагают всем желающим привезти корм, лакомства или другие необходимые вещи для подопечных приюта.

Поездка состоится 4 августа. Начало — в 15:00, трансфер для участников отправится в 14:00 от офиса фонда по адресу: ул. Мичурина, 170/20.

Организаторы приглашают всех, кто готов провести день с пользой и внести свой вклад в заботу о животных.

Записаться можно по номеру телефона: +7 (967) 501-29-96