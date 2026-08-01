Саратовские яхтсмены завоевали четыре медали на Первенстве России в Екатеринбурге

Саратовские яхтсмены завоевали четыре медали на Первенстве России по парусному спорту в Екатеринбурге. В активе команды — одно золото и три серебра в классе «матчевые гонки».

С 23 по 27 июля в Екатеринбурге прошло Первенство России по парусному спорту среди юниоров до 23 лет в классе «матчевые гонки». В соревнованиях участвовали спортсмены из восьми регионов страны.

Воспитанники саратовской Центральной спортивной школы олимпийского резерва показали отличные результаты. Золотую медаль завоевала Анастасия Климова. Серебряные награды взяли Вероника Козлова, Андрей Болдырев и Александра Полякова.

Поздравляем спортсменов и их тренеров — Наталию Антонову, Алину и Павла Зиминых. Выступление саратовцев вновь подтвердило высокий уровень подготовки региональной школы парусного спорта.