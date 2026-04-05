Фонд «Океан» открыл новые возможности для саратовских подростков

Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан» подвел итоги реализации социально значимого проекта «Социальная занятость. Первый опыт».

Как сообщает паблик «Политика и общество», инициатива была воплощена в жизнь благодаря грантовой поддержке правительства области.

Организация уже не в первый раз открывает свои мастерские для подростков. Ранее фонд успешно запускал площадки, где ребята осваивали швейное дело, лепку и создание 3D-моделей из различных материалов. Новый проект стал логическим продолжением этой работы, но с усиленным акцентом на профориентацию и социализацию.

За время действия проекта в швейной мастерской социальной занятости прошло 80 занятий. Участники целевой группы под чутким руководством опытных наставников не только прокачивали профессиональные навыки в области кройки и шитья, но и приобретали важнейшие социальные компетенции — учились эффективной коммуникации и работе в команде.

Хорошая новость для семей с особыми подростками: группа социальной занятости продолжает свою деятельность. «Океан» открывает двери для новых молодых людей с особенностями развития, готовых получить свой первый трудовой опыт.

