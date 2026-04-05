Саратовцы смогут добиться перерасчета за отопление — мэр Молчанов дал поручения подчиненным

Надзорные органы подтвердили факты некорректных начислений за отопление со стороны ресурсоснабжающих структур.

Эту информацию официально озвучил глава областного центра Игорь Молчанов по итогам прокурорской проверки.

Градоначальник поставил перед комитетом по ЖКХ жесткую задачу — кардинально перестроить алгоритм работы и наладить плотное взаимодействие с региональной Государственной жилищной инспекцией. Ключевой ориентир — бескомпромиссно защищать интересы горожан. Приоритетная задача на текущий момент — добиться перерасчета в тех квитанциях, где цифры оказались необоснованно завышенными.

Для детального разбора каждой спорной ситуации планируется провести серию открытых встреч с участием топ-менеджеров теплоснабжающих компаний. Точный график мероприятий будет обнародован дополнительно.

Жители Саратова, заподозрившие ошибки в расчетах за тепло, могут инициировать проверку несколькими способами:

онлайн — через ГИС ЖКХ;

по электронной почте — направив заявление в комитет по ЖКХ (komgkh.sar@mail.ru);

лично — обратившись в Государственную жилищную инспекцию по адресу: ул. Челюскинцев, 114;

лично — в комитет по ЖКХ по адресу: ул. Горького, 48.

В мэрии подчеркнули: комитет обязан отрабатывать все поступающие сигналы в оперативном режиме без задержек.

