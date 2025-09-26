Фонд содействия инновациям выделит гранты до 30 млн рублей на проекты в сфере беспилотной авиации

Объявлен старт приема заявок на конкурс «Развитие-НТИ», направленный на поддержку малых и микропредприятий, работающих в области беспилотных авиационных систем. Максимальный размер финансирования одного проекта составляет 30 миллионов рублей.

Конкурс охватывает восемь ключевых направлений, включая технологии управления БПЛА, энергетические установки, системы навигации и связи, техническое зрение, новые материалы, групповой полет и интеграцию в воздушное пространство. Участникам необходимо представить работающий прототип или экспериментальный образец по итогам реализации проекта.

Прием заявок продлится до 20 октября 2025 года через онлайн-платформу Фонда содействия инновациям. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации доступны по телефону регионального представительства фонда в Саратове.