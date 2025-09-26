В Балаково разрабатывают Единый документ территориального планирования

В администрации Балаковского района прошла стратегическая сессия по созданию Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Мероприятие состоялось при участии главного архитектора области Анастасии Пузановой и специалистов омского института «Град».

По словам Пузановой, по итогам комплексного анализа территории подготовлен отчет с основными направлениями развития Балакова как третьего по численности города области и центра агломерации. Документ предусматривает оптимистичный сценарий роста населения с одновременным улучшением социальной, транспортной и жилищной инфраструктуры.

Особое внимание уделено развитию промышленного сектора, экологической ситуации и формированию зеленого каркаса города. В ближайшее время проект документа будет рассмотрен на Градостроительном совете области и вынесен на общественные обсуждения с участием жителей.