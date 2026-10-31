Фонтан «Плачущий камень» в парке Победы Саратова начали консервировать на зиму

На Соколовой горе в Саратове начали консервировать фонтан.

Работы, которые позволят сохранить мемориальный объект «Плачущий камень» до весны в хорошем состоянии, стартовали в конце октября. Сотрудники отключили подачу воды и сейчас осушают чашу и инженерные коммуникации — это необходимо, чтобы в морозы вода в трубах не замёрзла и не разрушила их. После завершения слива на конструкцию смонтируют защитное укрытие, которое убережёт фонтан от влаги и зимних осадков.

Напомним, в этом году «Плачущий камень» пережил масштабную реконструкцию стоимостью около 14 миллионов рублей. Фонтан, являющийся частью мемориального ансамбля «Журавли», полностью разобрали, заложили новый фундамент и возвели стены чаши. Внутри установили современные фильтры для очистки воды, смонтировали подводную подсветку и проложили новые коммуникации из полиэтилена.