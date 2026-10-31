Панков предложил жителям высказать мнение о передаче коммунальных сетей в концессию

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» предложил жителям высказать мнение, к чему приведет передача изношенных коммунальных сетей в частные руки.

«Недавно на комитете Госдумы по энергетике поднял острый вопрос для нашей области. Речь идет о планах передать коммунальные сети в районах в концессию частным инвесторам», — пояснил Николай Панков.

В числе вариантов опроса — неконтролируемый рост платежей в квитанциях, риск остаться без воды и тепла. Либо улучшение ситуации, если частник действительно вложится в ремонт. А также возможность, что инвестор заберёт деньги, а сети останутся изношенными.