Фото заката у села на Волге принесло саратовцу победу на Всероссийском конкурсе

Фотограф из Саратова Александр Спирин одержал победу в номинации «Водные объекты в природе» на конкурсе «Водные достояния России — 2026».

Об этом сообщила пресс-служба Росводресурсов.

Работа Спирина, запечатлевшая закат на Волге у села Красноармейское Энгельсского района, особенно впечатлила жюри.

В этом году конкурс собрал рекордный отклик: на участие поступило свыше 6,4 тысячи работ от 782 авторов из 89 регионов страны. Важным нововведением стало снятие сезонных ограничений — участники могли присылать снимки, сделанные в любое время года. Это позволило раскрыть многообразие водных ландшафтов вне зависимости от времени съёмки.

Помимо Александра Спирина, в число призёров вошли Наталья Шершакова из Москвы (второе место за фото Кояшского озера в Крыму) и Ольга Шуклина из Можайска (третье место за кадр озера Момонтай в Магаданской области).

Работы победителей войдут в официальный фотобанк Росводресурсов. Их планируют использовать для публикаций на сайте ведомства и в его социальных сетях.

Ольга Сергеева