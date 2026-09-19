Жительница Турков ни разу не пропустила выборы

Об этом Татьяна Адриянова рассказала корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова» на избирательном участке № 1479, который расположен в поселке Турки и относится к 166 избирательному округу.

«Всю жизнь голосовала, ни одного голосования не пропустила — хочется участвовать в жизни страны», — так прокомментировала свою гражданскую позицию избирательница.

По словам женщины, с выбором она определилась давно — информационная кампания в Турках велась активно, а времени принять взвешенное решение у каждого жителя было достаточно.

Напоминаем, что избирательные участки будут открыты сегодня до 20:00 и завтра с 8:00 до 20:00. Уточнить адрес своего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии, портале Госуслуги в разделе «Выборы» или в информационно-справочном центре ЦИК России — 8 800 200-00-20 (звонок бесплатный).