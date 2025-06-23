Фотодокументальную выставку «Дороги Победы» открыли в Саратовской областной Думе

В Саратовской областной Думе открыли фотодокументальную выставку «Дороги Победы», приуроченную ко Дню памяти и скорби (22 июня).

В мероприятии участвовали начальник ПривЖД Сергей Альмеев, председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, представители депутатского корпуса и студенты Саратовского техникума железнодорожного транспорта – филиала СамГУПС.

– Как сказал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, без подвига железнодорожников не было бы нашей Победы, – напомнил Сергей Альмеев. – С каждым годом эхо войны уходит все дальше, но мы продолжаем помнить о том, какой ценой 80 лет назад далась победа в Великой Отечественной войне. Наш коллектив делает все возможное, чтобы тот героический подвиг – боевой и трудовой – навсегда остался в памяти послевоенных поколений!

Выставочная экспозиция посвящена истории железнодорожных перевозок в период Великой Отечественной войны. На 15 выставочных стендах представлены материалы о подвижном составе и сотрудниках магистрали, которые обеспечивали доставку на фронт необходимого вооружения и солдат, осуществляли эвакуацию в тыл раненых бойцов, мирного населения и промышленных предприятий. Особое внимание уделено строительству Волжской рокады, сыгравшей ключевую роль в снабжении Красной Армии в период Сталинградской битвы.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне аналогичные выставки были установлены на железнодорожных вокзалах Волгограда, Астрахани, Петрова Вала, Балаково и Верхнего Баскунчака, а также в здании управления Приволжской магистрали и в сквере Железнодорожников в Саратове.