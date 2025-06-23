Начался прием документов на учебу от будущих работников СГЭТ

Начался прием документов в средние профессиональные учреждения по направлениям подготовки будущих работников СГЭТ.

— Готовить специалистов для горэлектротранса будут три саратовских колледжа. Такое решение обсуждали на встрече Председателя Госдумы Вячеслава Володина с работниками предприятия, — написал в своем ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин.

Он уточнил, что в рамках приемной кампании 2025-2026 годов предусмотрено 25 целевых направлений. Оформить их можно на портале «Работа России». Специальности, на которые ведется набор, определены с учетом потребностей самого предприятия. Среди них: «Наладчик технологического оборудования (электронная техника)», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и другие.

— Важно, что уже сейчас о трудоустройстве могут договориться также студенты старших курсов, которые обучаются по востребованным на предприятии специальностям. Перед этим они смогут пройти производственную практику в СГЭТ, — отметил глава региона.