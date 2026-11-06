Фоторепортаж: золотая осень уходит из Саратова — но пока ещё прекрасна

Осень в Саратове в этом году выдалась на редкость щедрой на краски.

Уходящие деньки золотого сезона город провожает яркими всполохами листвы, мягким светом фонарей и той особенной тишиной, которая бывает только поздней осенью — когда листья уже почти опали, а зима ещё не вступила в свои права.

Декан географического факультета СГУ, фотограф Максим Червяков запечатлел Саратов и днём, и ночью: на его кадрах город предстаёт то в тёплых охристых тонах осеннего солнца, то в холодноватом свечении уличных огней, отражающихся в ещё не замёрзшей Волге. Золотые кроны, пустые аллеи, редкие прохожие — всё это создаёт ощущение короткого, но очень ценного момента между сезонами. И, кончено, — родная «альма матер» — Саратовский госуниверситет.

Смотрите фоторепортаж — и успейте поймать последние золотые деньки. Совсем скоро Саратов укроется снегом, и эти краски останутся только на фотографиях.

Наталья Мерайеф

Фото: Максим Червяков