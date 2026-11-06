В Саратове 16-летнюю девушку обвинили в теракте из-за поджога машины полиции в Энгельсе

Следственное управление СК по Саратовской области предъявило обвинение в теракте 16-летней местной жительнице.

По версии следствия, 4 ноября она с использованием легковоспламеняющейся жидкости подожгла служебный автомобиль у здания полиции в Энгельсе — девушку задержали на месте.

Машину она подожгла по заданию куратора, с которым вела переписку в мессенджере. Правоохранители намерены ходатайствовать о заключении обвиняемой под стражу. Дело расследуется при оперативном сопровождении УФСБ по региону.