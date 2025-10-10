Фёдор Котельников назначен министром дорожного хозяйства Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин подписал указ о назначении Фёдора Котельникова министром дорожного хозяйства Саратовской области. До этого, с апреля 2025 года, Котельников уже исполнял обязанности главы ведомства.

Назначение состоялось после трёхмесячного пребывания в должности предыдущего министра — Сергея Никитина. Котельников ранее занимал пост первого заместителя министра, что обеспечило преемственность в управлении отраслью.

Ожидается, что новый министр продолжит реализацию программ ремонта и содержания автомобильных дорог в регионе, включая национальные проекты в сфере транспортной инфраструктуры.

Алена Орешкина