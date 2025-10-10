В социальных учреждениях Саратовской области начали подачу тепла

В Саратовской области продолжается досрочное подключение к отоплению объектов социальной сферы. Соответствующее поручение ранее дал губернатор Роман Бусаргин, подчеркнув необходимость обеспечения комфортных условий в учреждениях до начала официального отопительного сезона.

На текущий момент тепло уже подано в 3555 социальных объектов, включая:

-918 школ

-719 детских садов

-63 социозащитных учреждения

-867 учреждений культуры

-988 объектов здравоохранения

В 24 муниципальных образованиях региона работы по подключению социальных объектов к системе отопления полностью завершены. Это позволяет обеспечить нормальные условия для пребывания детей, пациентов и посетителей в учреждениях социальной сферы.

Алена Орешкина