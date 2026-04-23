«Гагарин» временно закрыт: в аэропорту Саратова введены ограничения на полёты

Работа международного аэропорта «Гагарин» в ночь на 23 апреля снова временно ограничена.

Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань прекратила приём и выпуск воздушных судов.

Мера введена для обеспечения безопасности полётов. Ограничения носят временный характер, точные сроки их снятия в ведомстве не уточнили.

По данным онлайн-табло аэропорта, ограничения пришлись на период, когда рейсов не было запланировано. Задерживается прибытие одного борта из Екатеринбурга, обратный вылет также смещён. Остальные рейсы выполняются по расписанию.

В Саратовской области ранее был объявлен режим «Беспилотная опасность» . Росавиация рекомендует пассажирам уточнять статус своих рейсов в справочных службах аэропорта и у авиаперевозчиков.

Ольга Сергеева