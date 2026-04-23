В Саратовской области осталось 39 свободных разрешений на временное проживание иностранцев

Региональное управление МВД сообщило, что из 50 выделенных на 2026 год квот на разрешение временное проживание (РВП) неиспользованными остаются 39.

Последнее заседание комиссии по распределению прошло 21 апреля, на нём выдали пять разрешений.

Напомним, РВП — документ, дающий иностранному гражданину законное право находиться и работать в России до трёх лет. Обладатель разрешения может официально трудоустроиться без дополнительных бумаг, встать на учёт по месту жительства и даже зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Однако получить квоту непросто: претенденту необходимо пройти тестирование на наркотики, подтвердить отсутствие опасных инфекций (включая ВИЧ), а также сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства.

Приём заявок продолжается. Документы принимают в управлении МВД. Консультации доступны по телефонам: 8(8453) 52-52-15 и 8(8452) 99-33-21.

