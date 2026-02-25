Галяшкина поблагодарила Володина за помощь в организации школьного питания

Депутат Саратовской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Антонина Галяшкина поблагодарила Вячеслава Володина за его помощь в привлечении средств для питания школьников:

«Для каждого из нас самое ценное, что есть у нас в жизни, это, конечно, наши дети. И мы благодарны Вячеславу Викторовичу Володину за поддержку, которую он оказал именно нашей Саратовской области, привлечением дополнительных средств в наш бюджет, что позволит организовать полноценное питание для наших детей».

В Саратовской области был принят закон, который поэтапно выводит школьное питание на принципиально новый уровень. До недавнего времени ситуация оставалась сложной: на протяжении шести лет в регионе не проводилась индексация норматива на питание учеников. На начало 2026 года стоимость питания одного ребенка в начальной школе составляла всего 64 рубля, а для льготников в Саратове, Энгельсе и Балакове компенсация и вовсе начиналась от 32 рублей.

Проанализировав ситуацию, Вячеслав Володин предложил кардинально ее изменить и довести норматив до адекватного уровня. Принятое решение устанавливает, что с 1 мая 2026 года единый норматив на горячее питание для всех категорий льготников будет увеличен до 120 рублей. Это значит, что качественное горячее питание будут получать не только все учащиеся начальных классов (с 1 по 4 классы) по всему региону, но и ученики 5–11 классов в сельской местности и 15 малых городах, а также все льготные категории детей в крупных городах — Саратове, Энгельсе и Балакове. По сути, в этих трех крупных городах более половины всех школьников будут обеспечены бесплатным питанием.

Сам закон о дополнительных мерах социальной поддержки был единогласно принят Саратовской областной Думой еще 24 декабря 2025 года и начал действовать с 1 января 2026 года. Он позволил обеспечить бесплатными обедами учащихся в малых городах и селах, а также освободил от оплаты детских садов в небольших населенных пунктах. Для реализации этого масштабного проекта Вячеслав Володин привлек из федерального центра 1,8 миллиарда рублей, которые были заложены в бюджет области. Мера поддержки уже охватила более 100 тысяч детей, и теперь, с новым майским повышением норматива, качество их питания станет еще выше.