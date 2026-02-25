Саратовский регоператор: передача вывоза КГО муниципальным предприятиям не является попыткой переложить на них расходы

В ответ на неверную интерпретацию предложения передать полномочия по вывозу КГО муниципалитетам, саратовский регоператор официально опровергает домыслы ряда общественников и депутатов облдумы и разъясняет свою позицию.

Инициатива по передаче транспортирования КГО муниципальным организациям вызвана прежде всего необходимостью повышения контроля за вывозом таких отходов со стороны органов местного самоуправления. Регоператор убежден, что именно прямое участие муниципальных властей позволит повысить качество оказания услуги, обеспечив строгий контроль за соблюдением графиков вывоза КГО.

Данное решение позволит муниципальным организациям самостоятельно регулировать частоту вывоза крупногабаритных отходов, в том числе увеличивать количество рейсов при необходимости. Также передача полномочий позволит муниципальной спецтехнике на законных основаниях вывозить собранные отходы на лицензированные полигоны, включенные в территориальную схему обращения с ТКО Саратовской области. В настоящее время они не имеют такой возможности, поскольку не являются подрядчиками или субподрядчиками регоператора.

Регоператор подчеркивает, что все выполненные муниципальными предприятиями рейсы для вывоза КГО будут оплачены регоператором в полном объеме в соответствии с установленным тарифом. Именно поэтому данная инициатива не является попыткой переложить расходы, как было заявлено комментаторами в СМИ.

В результате привлечения к транспортированию КГО муниципальных организаций повысится контроль за объемом мусорообразования в регионе, что будет способствовать предупреждению возникновения несанкционированных свалок в оврагах, лесах и около населенных пунктов. Кроме того, данные компании получат дополнительный источник дохода от своей деятельности.

Инициатива по привлечению к вывозу КГО муниципальных предприятий уже обсуждалась на последнем совещании в Правительстве Саратовской области, в котором приняли участие руководители Группы «Ситиматик», и была включена в качестве поручения в итоговый протокол совещания.