«Газпром трансгаз Саратов» подвел промежуточные итоги сотрудничества промышленных предприятий Саратовской области с ПАО «Газпром»

Взаимодействие ведущих заводов региона и компании реализуется в рамках Дорожной карты «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Саратовской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром».

ООО «Газпром трансгаз Саратов» выступает координатором данного процесса.

В период с 2023 по 2025 год газотранспортное предприятие организовало подготовку и рассмотрение 70 предложений от 11 предприятий по изготовлению, испытаниям, внедрению и внесению в отраслевой реестр оборудования для газовой промышленности. Специалистами Общества проведены технические аудиты производителей с целью проверки квалификации персонала, готовности соответствующей инфраструктуры, наличия комплектующих и ремонтной базы. На базе компании организованы совещания с участием представителей правительства Саратовской области, министерства промышленности и энергетики региона, ведущих промышленных предприятий.

Кроме того, «Газпром трансгаз Саратов» предоставил свои производственные объекты для апробации и пилотного внедрения нового оборудования, материалов и технологий. В частности, в 2025 году на газораспределительной станции (ГРС) №7 г. Саратова проведены успешные испытания регулятора давления завода АО «Газаппарат». Работники предприятия контролировали работу оборудования в условиях реальных процессов. Итогом опытной эксплуатации стало подтверждение характеристик и ряда существенных преимуществ регулятора перед импортными аналогами.

В 2026 году предприятие тестирует три образца продукции саратовских заводов. Так, на ГРС «Совхоз Весна» проводятся опытно-промышленные испытания подогревателя топливно-пускового газа, изготовленного ООО «Завод «Нефтегазоборудование». Апробация поршневого регулятора давления газа и его мембранной модификации, изготовленных АО «Газаппарат», осуществляются на ГРС «Балаково» и ГРС «Вольск». По результатам испытаний будет принято решение о возможности применения оборудования на производственных объектах ПАО «Газпром».

По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимира Миронова, взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено.

«Промышленный кластер Саратовской области имеет необходимые мощности и существенный потенциал для обеспечения потребностей газовой промышленности в инновационной и наукоемкой продукции. Кроме того, у нас есть обширный опыт и традиции взаимодействия. В 2026 году исполняется 80 лет первому в стране дальнему магистральному газопроводу «Саратов – Москва». Саратовскую землю по праву называют колыбелью газовой отрасли. Здесь еще в годы Великой Отечественной войны впервые применялись оборудование и технологии, которые лежали в основе развития всей индустрии», – отметил Владимир Миронов.

Фото предоставлены ООО «Газпром трансгаз Саратов»

