Весенние субботники: саратовский регоператор напоминает правила складирования отходов на площадках

В связи с установлением теплой погоды жители региона готовятся к проведению традиционных весенних субботников.

В преддверии массовых работ по благоустройству Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает о правилах складирования отходов в местах накопления ТКО.

Главным правилом, которое действует не только в период субботников, остается запрет оставлять древесно-растительные отходы на контейнерных площадках. Данный запрет содержится в ст. 36 Правил обращения с ТКО, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 293. Таким образом, организаторы работ по благоустройству должны заранее подумать о самостоятельном транспортировании собранных в ходе мероприятий отходов на лицензированные полигоны или о привлечении к этому специализированной организации.

Появление на контейнерных площадках для ТКО отходов, не относящихся к ТКО (шины, строительные), а также отходов, которые образовались в результате ухода за зелеными насаждениями или уборки территорий, неизбежно провоцирует образование несанкционированных свалок и повышает риск возникновения пожаров. Также категорически запрещено складировать данный тип отходов в контейнеры для ТКО, это приводит к повреждению емкостей или механизма уплотнения у мусоровозов. В этом случае спецтехника снимается с маршрута для ремонта, что может повлиять на графики вывоза мусора.

Саратовский регоператор обращает внимание, что появившиеся в месте накопления отходы, которые не входят в зону ответственности региональных операторов по обращению с ТКО, должен вывезти собственник земельного участка, на котором оно расположено (управляющая компания или органы местного самоуправления). Строгое соблюдение правил во время проведения субботников позволит предотвратить захламление контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.