Где в Саратове можно купить бензин: автолюбители делятся информацией в соцсетях

В Саратове наблюдается нехватка бензина, что вызывает беспокойство у местных автолюбителей.

На некоторых автозаправочных станциях (АЗС) топливо исчезло, а на других цена на АИ-92 достигла 140 рублей за литр.

В ответ на возникшие трудности губернатор Роман Бусаргин сообщил, что объем отгрузок бензина и дизельного топлива в регионе за последние сутки увеличился на 70%. Он также отметил, что запасы горючего в области достаточны, и поручил региональному Минпрому совместно с поставщиками разработать новые модели поставок топлива для равномерного распределения по АЗС.

Ситуация с поставками осложняется тем, что на некоторых АЗС, таких как «Лукойл», бензин отсутствует, и сотрудники не могут сообщить, когда он появится. В то же время на заправках «Роснефть» на Усть-Курдюмской бензин доступен, но очереди достигают нескольких сотен метров, даже в ночное время.

Власти заявляют, что контролируют ситуацию и работают над тем, чтобы обеспечить топливом все АЗС, особенно в отдаленных районах, где количество заправок меньше.

Минсельхоз области также следит за обеспечением топливом аграриев для проведения сельскохозяйственных работ, а управление ФАС мониторит цены на топливо в регионе.

Ольга Сергеева