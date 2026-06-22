В Саратовской области возведут высокотехнологичную ферму с роботами за 1,2 миллиарда рублей

В Турковском районе строят роботизированный молочный комплекс.

Начавшееся в 2021 году строительство оценивается в 1,2 миллиарда рублей и, по словам министра инвестиционной политики Александра Марченко, является значимым событием для развития агропромышленного потенциала региона.

На сегодняшний день на объекте уже возведены четыре корпуса для содержания животных, построена силосная траншея и подведены все необходимые инженерные коммуникации. Ключевой особенностью фермы станет полная автоматизация: установлены восемь доильных роботов, а водоснабжение осуществляется из собственной скважины.

Запуск комплекса и выход на проектную мощность запланированы на 2027 год. После открытия на ферме будет создано 23 новых рабочих места, а годовой объем производства молока составит до 6,4 тысячи тонн.

Ольга Сергеева