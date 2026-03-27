Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс посетил Саратов с рабочей поездкой

В рамках визита Глава энергокомпании провел рабочее совещание с директорами всех филиалов ПАО «Т Плюс».

Ключевыми темами стали итоги прохождения отопительного сезона в регионах присутствия компании, а также планы по подготовке объектов тепловой и электрической генерации к отопительному периоду 2026/2027 года.

Для директоров всех филиалов ПАО «Т Плюс» был организован осмотр станции, в ходе которого руководители познакомились с работой оборудования, текущими эксплуатационными задачами, организацией производственных процессов и обменялись опытом.

В рамках поездки в регион генеральный директор Павел Сниккарс встретился с прокурором Саратовской области Сергеем Филиппенко и военным прокурором Саратовского гарнизона Дмитрием Луковским. В ходе встречи стороны обсудили прохождение отопительного сезона, реализацию инвестиционных проектов и модернизацию объектов теплоснабжения Саратовского региона, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве.