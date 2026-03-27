В Балакове простятся с погибшим на СВО 22-летним Героем России Виталием Кудряшовым

«Золотая Звезда» Героя вернулась на родную землю: в городе Балаково прощаются с отважным сержантом Виталием Кудряшовым

В Саратовской области снова скорбная весть: в ходе специальной военной операции оборвалась жизнь еще одного уроженца региона. 27 марта стало известно о гибели Героя Российской Федерации Виталия Кудряшова, чье имя для земляков навсегда останется символом беспримерного мужества.

Администрация Балаковского района сообщила, что проводить бойца в последний путь жители города смогут уже в ближайшее воскресенье, 29 марта. Виталию Вадимовичу было всего 22 года. Он родился 14 июня 2002 года в Балаково, рос обычным парнем: окончил школу № 3, получил профессию автомеханика в Губернаторском техникуме. Но именно ему суждено было стать примером высшей воинской доблести.

Сержант с позывным «Фанат» был удостоен высшей награды страны — звания Героя России. Указ о присвоении этого почетного звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Президент РФ подписал еще 12 декабря 2025 года. Как писала в конце прошлого года «Газета Балаково», вручение медали «Золотая Звезда» проходило в непростых условиях — прямо в госпитале Донецка, где воин проходил лечение после тяжелых ранений.

К сожалению, ранения оказались несовместимы с жизнью. Сейчас балаковцы склоняют головы перед подвигом своего земляка. Соболезнования родным и близким погибшего выразили губернатор Саратовской области и глава муниципалитета. Вечная память Герою.

Ольга Сергеева