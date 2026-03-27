Саратовцам бесплатно раскроют все тайны самого загадочного места — Зеленого острова

В музее Федина расскажут о саратовской «земле обетованной» художников, бурлаков и поэтов.

В Саратове 27 марта продолжит работу клуб «Собеседник», и на этот раз его участники отправятся в заочное путешествие по одному из самых загадочных мест в окрестностях города — Зеленому острову, известному также как Беклемишев. Встреча пройдет в Государственном музее Федина, и, судя по заявленной программе, гостей ждет не стандартная лекция, а полноценное погружение в историю, быт и мифологию этого островного пространства.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе музея, Зеленый остров предстанет перед слушателями в неожиданных ракурсах. Краевед Наталия Петрова подготовила ретроспективу старинных фотографий и карт, которые позволят проследить, как осваивалась эта территория и какую роль она играла в жизни города на протяжении столетий.

Особый колорит встрече придаст выступление Ивана Пыркова, автора книги «Поплавок из осокоря». Его рассказ — о людях, чья жизнь была неразрывно связана с водой: перевозчиках, бакенщиках, рыбаках. Это свидетельства об укладе, который сегодня стремительно уходит в прошлое, сохраняясь лишь в памяти старожилов и на страницах подобных книг.

Николай Зайченко, в свою очередь, обратится к образу острова в литературе и искусстве. В фокусе внимания — свидетельства классиков: Константина Федина, Петра Орешина, Виктора Бабушкина и даже Владимира Маяковского. Оказывается, для художников и поэтов остров был не просто местом на карте — он становился площадкой для творчества и уединения, а иногда и местом тяжелого физического труда.

Завершит программу необычное свидетельство: потомок бурлака поделится семейным преданием, которое связывает судьбу человека с историей Волги и самого острова.

Организаторы подчеркивают: вход на встречу 27 марта свободный, начало в 17:00.

Ольга Сергеева