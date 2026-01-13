Генетическое тестирование для будущих родителей стало доступным по ОМС

В программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи включены генетические тесты для будущих родителей.
Теперь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) можно бесплатно пройти обследование на носительство наиболее распространённых моногенных заболеваний и структурных хромосомных перестроек.
Новая мера направлена на раннее выявление рисков рождения детей с тяжёлыми наследственными патологиями. Скрининг позволит парам, планирующим беременность, получить важную информацию о своём здоровье и при необходимости вовремя обратиться за медико-генетической консультацией.
Алиса Эай