Генетическое тестирование для будущих родителей стало доступным по ОМС

В программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи включены генетические тесты для будущих родителей.

Теперь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) можно бесплатно пройти обследование на носительство наиболее распространённых моногенных заболеваний и структурных хромосомных перестроек.

Новая мера направлена на раннее выявление рисков рождения детей с тяжёлыми наследственными патологиями. Скрининг позволит парам, планирующим беременность, получить важную информацию о своём здоровье и при необходимости вовремя обратиться за медико-генетической консультацией.

Алиса Эай