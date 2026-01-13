Всю ночь на дорогах области шла усиленная уборка снега

Снегопад потребовал масштабной работы от дорожных служб.

На расчистку трасс регионального значения было направлено 286 единиц техники, включая технику в районах области — от 14 до 17 машин в каждом.

В Саратове на четырёх ключевых транзитных маршрутах было задействовано 42 единицы техники, в том числе 14 комбинированных дорожных машин для очистки и обработки полотна. Всего за ночь на городские магистрали было вывезено 170 тонн хлорида. Также к работам привлекались погрузчики и другая спецтехника.

Напомним, что с начала зимы на содержание транзитных дорог Саратова уже использовано свыше 5 000 тонн противогололёдных материалов.

Актуальную информацию о ситуации на дорогах можно получить по «горячей линии» Центральной диспетчерской службы: 8 (8452) 499-227.

Ольга Сергеева