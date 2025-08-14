Георгиевский собор повлиял на стиль фресок Саратовского ж-д вокзала

Архитектор-реставратор Лариса Хорюкова рассказала, чем вдохновлялся художник Юрий Беляев, создавая фрески для железнодорожного вокзала в Саратове.

Источником вдохновения оказался собор, построенный в селе Старая Ладога Ленинградской области. Об этом когда-то вспоминала дочь Юрия, Лада. «Юрий Иванович ездил в Старую Ладогу и оттуда привёз идею цветового решения. И вот мы в Старой Ладоге, в Георгиевском соборе. Собор 12 века, но потом сильно пострадал от войн и в 15 веке был отремонтирован и расписан. Как только мы вошли в собор и увидели росписи, сразу стало ясно, что между ними и росписями Юрия Валькова много общего», — пишет архитектор Лариса на своей странице во «ВКонтакте».

Юрий Вальков запомнил цветовую гамму, художественные приёмы прошлых эпох и смог сплести их со стилистикой монументализма в своих фресках.

Фото: соцсети